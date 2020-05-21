2020-05-21T14:55:17+03:00
Общество

Сяськелево, Ляды: Коронавирус нашли еще в 32 населенный пунктах Ленинградской области

21 мая подтвержден еще 61 случай заражения COVID-19
Петр КИБЕР
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Коронавирус выявлен в 32 населенных пунктах Ленобласти.Коронавирус выявлен в 32 населенных пунктах Ленобласти.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Региональное управление Роспотребандзора по Ленинградской области привело новые данные по распространению коронавирусной инфекции. Так, в список попали 32 населенных пункта, где 21 мая подтверждены случаи заражения.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 61 новом подтвержденном случае заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 21 мая 2020 года общее число заболевших составило 2269 человек. Из них выздоровели 845, умерли восемь, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Заболевшие выявлены в следующих населенных пунктах:

- Бокситогорск, Пикалево, Мозолево-1 (Бокситогорский район);

- Большая Вруда (Волосовский район);

- Всеволожск, Мурино, Кудрово, Янино-1, Сертолово, Старая, поселок имени Свердлова, Коркино, (Всеволожский район);

- Выборг, Каменногорск, Ленинское, Ильичево (Выборгский район);

- Гатчина, Высокоключевой, Войсковицы, Сиверский, Сяськелево, Ляды, Руново (Гачинский район);

- Кингисепп, Ивангород (Кингисеппский район);

- Кировск, Отрадное, Приладожский, Назия, Мга (Кировский район);

- Сланцы;

- Тосно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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