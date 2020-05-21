Сяськелево, Ляды: Коронавирус нашли еще в 32 населенный пунктах Ленинградской области
Региональное управление Роспотребандзора по Ленинградской области привело новые данные по распространению коронавирусной инфекции. Так, в список попали 32 населенных пункта, где 21 мая подтверждены случаи заражения.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 61 новом подтвержденном случае заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 21 мая 2020 года общее число заболевших составило 2269 человек. Из них выздоровели 845, умерли восемь, - сообщает пресс-служба областного правительства.
Заболевшие выявлены в следующих населенных пунктах:
- Бокситогорск, Пикалево, Мозолево-1 (Бокситогорский район);
- Большая Вруда (Волосовский район);
- Всеволожск, Мурино, Кудрово, Янино-1, Сертолово, Старая, поселок имени Свердлова, Коркино, (Всеволожский район);
- Выборг, Каменногорск, Ленинское, Ильичево (Выборгский район);
- Гатчина, Высокоключевой, Войсковицы, Сиверский, Сяськелево, Ляды, Руново (Гачинский район);
- Кингисепп, Ивангород (Кингисеппский район);
- Кировск, Отрадное, Приладожский, Назия, Мга (Кировский район);
- Сланцы;
- Тосно.
ИСТОЧНИК KP.RU