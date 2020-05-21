2020-05-21T15:15:51+03:00
Общество

На рынке питания в детсадах нашли картель на 400 миллионов рублей

Его вскрыли во время расследования уголовного дела по другому сговору в соцпитании
Петр КИБЕР
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Детсадовцев Кировского района кормил картель из четырех фирм.Детсадовцев Кировского района кормил картель из четырех фирм.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургские антимонопольщики вскрыли еще один картельный сговор на рынке организации социального питания. По версии инспекторов Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), картель организовали четыре «независимых» фирмы при содействии чиновников администрации Кировского района.

- Как следует из материалов, поступивших в антимонопольный орган, Администрация сообщала организациям лимиты финансирования, затем они согласовывали между собой ценовые предложения и стоимость продуктов питания, а Юридическое бюро готовило конкурсную документацию, - сообщает пресс-служба петербургского УФАС.

При этом в аукционных документах прописывались такие требования, что стороннему добросовестному претенденту для победы в конкурсе требовалось снизить начальную цену контракта на 43% или еще сильнее.

Очевидно, что при таких условиях нормальные компании на торги не заявлялись, а подряды на поставку питания в детские сады тихонько разыгрывались среди своих. Общая сумма контрактов превысила 444 миллиона рублей.

Интересно, что картель вскрылся в результате расследования уголовного дела, заведенного в декабре 2019 года по другому картелю на рынке соцпитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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