Грудного ребенка нашли брошенного на скамейке в Санкт-Петербурге

21 Май 2020 2020-05-21T15:16:41+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает горе-родителей, которые бросили на улице грудного ребенка. В четверг, 21 мая 2020 года, жители Фрунзенского района нашли малыша, которого кто-то оставил без присмотра лежать на скамейке.

- 21 мая в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Дмитрова на скамейке обнаружен грудной ребенок. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Надо отметить, что на улице очень холодная погода и почти весь день идут дожди.

Найденный ребенок оказался мальчиком. На вид ему всего около месяца. Сотрудники полиции забрали малыша и направили его в медицинское учреждение. Сейчас жизни и здоровью грудничка ничего не угрожает.

В настоящее время полицейские устанавливают личности и местонахождение его родителей, которые оставили ребенка на произвол судьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU