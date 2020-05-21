Четыре трамвая изменят маршруты в Санкт-Петербурге на месяц до 15 июня

21 Май 2020 2020-05-21T15:37:32+03:00

Четыре маршрута трамвая изменят движение в Санкт-Петербурге с 23 мая до 15 июня 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге на месяц изменятся маршруты четырех трамваем. В связи с производством путевых работ общественный транспорт № 10, 23, 39 и 65 не будет ходить по Среднеохтинскому проспекту от Красногвардейской площади до улицы Могдагуловой с 01:20 23 мая до 04:50 15 июня 2020 года.

- Что касается маршрута трамвая №65, то его работа организована в выходные дни, - сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Остальные три маршрута трамвая будут следовать по следующему пути:

№10: от станции «Трамвайный парк №3» по улице Котовского, Чапаева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Большому Сампсониевскому, Боткинской улице, улице Комсомола, Кондратьевскому проспекту, улице Жукова, Пискаревскому проспекту, Полюстровскому проспекту, Среднеохтинскому проспекту, Большой Пороховской улице до конечной станции на Бокситогорской улице;

№23: от проспекта Солидарности по действующей трассе до Заневской площади, далее по Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Амбарной улице, Херсонской улице, Синопской набережной, проспекту Обуховской Обороны до конечной станции т «Невский завод»;

№39 с 23 мая направлен по постоянной трассе: от конечной станции «Трамвайный парк им. Володарского» по проспекту Обуховской Обороны, Володарскому мосту, Народной улице, Дальневосточному проспекту, Новочеркасскому до станции метро «Новочеркасская».

ИСТОЧНИК KP.RU