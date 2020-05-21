Два смертельных ДТП произошли на трассе под Киришами за два часа

21 Май 2020 2020-05-21T15:52:04+03:00

Сначала здесь погиб водитель «Шевроле», вылетевшего под бензовоз, а потом шофер «Лады», столкнувшейся с «Рено» [видео]

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Сразу две смертельных аварии всего за два с небольшим часа произошли на трассе Кириши - Будогощь – Смолено в Киришском районе Ленинградской области. ДТП произошли утром 21 мая на шестом и тринадцатом километрах трассы.

- Около 07:40, на 13-м км автодороги, водитель, управляя «Шевроле Круз», на левом закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с бензовозом КамАЗ. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, - сообщал отдел пропганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

А через некоторое время пришли информация о еще одном столкновении. Около 10 часов утра, на 5-м км + 650 м автодороги Кириши - Будогощь - Смолино, водитель (мужчина, 1985 года рождения), управляя «Рено Сандеро», вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой» пятнадцатой модели.

От удара шофер последней – 56-летний мужчина, скончался на месте ДТП. Водитель «Рено» получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Отметим, что утром в Ленобласти прошел дождь и асфальт на трассе был мокрым. По факту двух смертельных ДТП проводится проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/780407" frameborder="0"></iframe> На трассе под Киришами произошло два смертельных ДТП подряд.Видео: vk.com/dtp47rus

ИСТОЧНИК KP.RU