Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года: На улице много людей несмотря на непогоду
Жители Северной столицы явно устали от пандемии и нахождения дома. Так, индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года в 15:30 часов составил всего 1,7 балла. При этом в городе весь день холодная и дождливая погода. Но даже это не убедило остаться горожан дома.
- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15:31 составил 1,7 балла — это значит, что на улице очень много людей, - сообщает сервис «Яндекс».
В среду, 20 мая, по итогам дня индекс самоизоляции составил 1,9 балла, это на 1,5 балла больше, чем в среднюю среду до распространения коронавируса. В прошлую среду местный индекс составлял 2 балла — за неделю индекс снизился на 0,1 балла.
По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день город Санкт-Петербург занял 3 место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек.
ИСТОЧНИК KP.RU