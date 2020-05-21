2020-05-21T15:56:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года: На улице много людей несмотря на непогоду

Петербуржцы перестали сидеть дома даже во время дождя и холода
Лилия КОЗЛОВА
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Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года составил 1,7 баллаИндекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года составил 1,7 баллаФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители Северной столицы явно устали от пандемии и нахождения дома. Так, индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года в 15:30 часов составил всего 1,7 балла. При этом в городе весь день холодная и дождливая погода. Но даже это не убедило остаться горожан дома.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15:31 составил 1,7 балла — это значит, что на улице очень много людей, - сообщает сервис «Яндекс».

В среду, 20 мая, по итогам дня индекс самоизоляции составил 1,9 балла, это на 1,5 балла больше, чем в среднюю среду до распространения коронавируса. В прошлую среду местный индекс составлял 2 балла — за неделю индекс снизился на 0,1 балла.

По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день город Санкт-Петербург занял 3 место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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