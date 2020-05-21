2020-05-21T16:21:14+03:00
Общество

Детей, оказавшихся в трудной ситуации, поместят в соцучреждения Санкт-Петербурга

Ранее из-за коронавируса все детдома и интернаты были закрыты на прием
Лилия КОЗЛОВА
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В соцучреждения Петербурга вновь смогут поместить детей, оказавшихся в трудной ситуацииВ соцучреждения Петербурга вновь смогут поместить детей, оказавшихся в трудной ситуацииФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге детские дома и интернаты снова откроют двери для приема несовершеннолетних, оказавшихся в трудной ситуации. Детей начнут принимать в социальные учреждения с соблюдением двухнедельного карантина. Это стало возможным с 18 мая. Об этом 21 мая 2020 года пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по социальной политике города.

- Теперь социальные службы смогут оказывать необходимую помощь таким детям в полном объеме, – сообщил председатель городского Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Напомним, что с 16 марта по распоряжению главного санитарного врача города Наталии Башкетовой в связи с пандемией коронавируса было запрещено принимать детей, оказавшихся в трудной ситуации, в социальные учреждения.

Сейчас для всех прочих категорий, кроме детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, прием в государственные социальные учреждения по-прежнему закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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