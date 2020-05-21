Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 21 мая 2020 года: новые заболевшие есть в 32 населенных пунктах
За последние сутки в регионе подтвердили 61 новый случай заражения COVID-19. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что новые случаи зафиксировали в 32 населенных пунктах. На карте распространения коронавируса в Ленинградской области на 21 мая 2020 года видно, что больше всего заболевших во Всеволожском районе – 24 человека. Это жители Мурино, Кудрово Всеволожска, Янино-1, Сертолово, Старой, пгт им. Свердлова и Коркино. Дальше по количеству новых зараженных в Ленинградской области идут Гатчинский и Кировский районы – там по 12 новых случаев.
– По состоянию на 21 мая 2020 года общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ленинградской области увеличилось до 2269 человек, – сообщают в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.
«Комсомолка» подсчитала, как распространился коронавирус по районам Ленобласти.Фото: Павел РОМАНОВ
Если смотреть на общее число зараженных в каждом районе, то сейчас в «лидерах» Гатчинский (675 заболевших) и Всеволожский (672). Следом идут Выборгский, где за все время 271 заболевший, а также Ломоносовский – 104.
ИСТОЧНИК KP.RU
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