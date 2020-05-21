2020-05-21T16:51:26+03:00
Общество

В Ленобласти поймали зацепера, ехавшего на Дно

Нарушителем порядка оказался 27-летний работник сети супермаркетов
Петр КИБЕР
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В Ленобласти поймали зацепера из Петербурга.В Ленобласти поймали зацепера из Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские Северо-Западного транспортного управления МВД поймали в Ленинградской области зацепера. Любитель прокатиться по железной дороге бесплатно, ехал на сцепке вагона товарного состава, направлявшегося на станцию Дно Псковской области.

- При отработке пассажиропотока на станции Вырица Ленинградской области, внимание сотрудников транспортной полиции привлек гражданин, который находился на сцепке между вагонами грузового поезда, - сообщает пресс-служба управления транспортной полиции.

Мужчину сняли с поезда и отвели в отделение. Там оказалось, что задержанный – 27-летний житель Санкт-Петербурга, который работает в сети супермаркетов, а в свободное время увлекается зацепингом.

Стражи порядка объяснили мужчине, что его хобби незаконно и выписали протокол за Нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. Впрочем, максимум наказания, который предусмотрен за зацепинг – штраф в 100 рублей. Однако нередко за рисковое увлечение зацеперы платят жизнью, случаи гибели среди них очень часты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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