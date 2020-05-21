2020-05-21T17:09:49+03:00
Общество

Врачи рассказали о вреде алкоголя при коронавирусе

Петербургские медики пояснили, что спиртные напитки не смогут предотвратить заражение COVID-19
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские врачи развенчали миф о помощи алкоголя при коронавирусеПетербургские врачи развенчали миф о помощи алкоголя при коронавирусеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Медики Санкт-Петербурга развенчали миф о том, что алкоголь помогает в борьбе с коронавирусом. В четверг, 21 мая 2020 года, заместитель главного врача городской наркологической больницы Елена Куркова пояснила, почему спиртное нельзя употреблять при заболевании.

- Если пациент проходит лечение в домашних условиях и врач назначает больному различные медикаменты, следует помнить, что алкоголь изменяет их действие. Когда в организме человека присутствует этиловый спирт или продукты его распада, препараты не работают так, как надо. Если он употребляет большое количество алкоголя в течение суток, этиловый спирт и продукты его распада полностью блокируют действие медикаментов, - передают слова врача «Невские новости».

Она отметила, что спиртные напитки никак не помогут укрепить иммунитет, а при сердечно-сосудистых заболеваниях они категорически неприемлемы. Более того, с медицинской точки зрения алкоголь может только навредить вкупе с инфекцией.

Кроме того, врач пояснила, что часть спиртного выводится из нашего организма через легкие, поэтому для них это дополнительный удар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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