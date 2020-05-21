Навигация для маломерных судов в Ленинградской области стартует 22 мая

21 Май 2020 2020-05-21T17:47:32+03:00

В Ленобласти с 22 мая начинается навигация для маломерных судов. Фото: Илья СМИРНОВ

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Уже с пятницы, 22 мая в Ленинградской области официально начинается навигация для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко и теперь областные мореходы могут с полным правам начинать бороздить реки и озера.

- Решение принято в связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой в регионе и смягчением ограничительных мер по коронавирусу, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Главам районных администраций рекомендовано следить за безопасной эксплуатацией маломерных судов на водоемах общего пользования. А самих жителей Ленобласти просят на радостях не нарушать меры предосторожности и выходить в плавание, соблюдая правила безопасности.

Напомним, что навигация в регионе была закрыта с 30 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU