В Санкт-Петербурге начался прием заявлений на выплату 5,5 тысяч на детей от 3 до 7 лет

21 Май 2020 2020-05-21T18:07:31+03:00

В Петербурге начали принимать заявление на выплату пособия для малообеспеченных семей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подать документы можно в электронном виде через Госуслуги или в МФЦ

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В Санкт-Петербурге с 20 мая стартовал прием документов для выплаты денежного пособия малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. На каждого ребенка родители смогут ежемесячно получать 5 588 рублей.

- Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в электронном виде через Портал госуслуг Санкт-Петербурга gu.spb.ru. Для подачи заявления через Портал вам понадобится регистрация на госуслугах (учетная запись в ЕСИА), - сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Напомним, что выплата полагается семьям, в которых на каждого члена семьи приходится сумма, не выше среднего прожиточного минимума в Санкт-Петербурге. На данный момент это 11 465 руб.

К примеру, если в семье четыре человека - мама, папа и двое детей, или один родитель и трое малышей, то общий доход не должен превышать 45 860 рублей.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в отдел соцзащиты по месту жительства заявителя лично, либо через МФЦ, либо в электроном виде через Портал госуслуг Санкт-Петербурга (переход по ссылке). Есть возможность отправить заявление и по почте.

ИСТОЧНИК KP.RU