«Метрострой» заканчивает проходку тоннеля к «Путиловской»

21 Май 2020 2020-05-21T18:58:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербургский «Метрострой», несмотря на все проблемы и неурядицы скорее жив, чем нет. Компания расплачивается с рабочими по старым долгам и продолжает строить подземку. Так, 21 марта «Метрострой» отрапортовал об укладке юбилейного кольца в тоннеле к станции «Путиловская».

- И снова новости с Красносельско-Калининской линии. 18 мая в вечернюю смену бригада Игоря Борисовича Петрова смонтировала кольцо № 3000. Механизированный щит КТ-1-5,6 заканчивает проходку участка тоннеля третьего пути, предназначенного для оборота составов за станцией «Путиловская», - сообщает пресс-служба «Метростроя» в своей группе ВКонтакте.

На сегодняшний день строителям осталось уложить всего 62 кольца до начала соединительной ветки с Кировско-Выборгской линией. После этого Тоннельный отряд передаст проходческий щит Горно-строительному управлению. А сами тоннельщики перейдут на шахту №842, где развернутся работы по строительству комплекса станции «Казаковская».

ИСТОЧНИК KP.RU