2020-05-21T19:16:41+03:00
Общество

В Ленобласти впервые число выздоровевших от коронавируса и пневмонии превысило количество заболевших

За сутки заразился 81 человек, а излечилось 82
Петр КИБЕР
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В Ленобласти число выздоровевших за сутки пациентов превысило количество заболевших.В Ленобласти число выздоровевших за сутки пациентов превысило количество заболевших.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Знаменательное событие произошло 20 мая в Ленинградской области. Здесь впервые число заболевших за сутки оказалось ниже, чем количество тех, кто сумел победить коронавирус. И пусть всего на одного, но это уже большой повод для оптимизма.

- 20 мая у нас был знаменательный день - мы госпитализировали в областные стационары 81 человека с подозрением на COVID-19 и внебольничной пневмонией, а выписали 82 пациента, - заявил глава областного Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ленобласти. - За все время пандемии перевес в сторону выздоравливающих зафиксирован впервые.

Впрочем, если брать официальную статистику исключительно по коронавирусу, то пока перелом в регионе не наступил. 20 мая было зафиксировано 75 заболевших и 75 вылечившихся.

А вот 21 мая заразился лишь 61 человек, но и поправились только 43.На сегодняшний день в Ленобласти зафиксированы 2269 случаев COVID-19. 845 человек выздоровели, восемь умерли, а в активной фазе болезни остаются 1416 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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