Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга массово извинились перед Эдитой Пьехой

21 Май 2020 2020-05-21T19:25:03+03:00

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга извинились перед Эдитой Пьехой за то, что ей снова не дали звание Почетного гражданина. Фото: Александр ГЛУЗ

К Эдите Станиславовне написали письмо десять парламентариев по поводу того, что ей вновь не дали звание Почетного гражданина

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Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга извинились перед певицей Эдитой Пьехой за то, что ей вновь не присвоили звание Почетного гражданина. Напомним, заслуженная артистка абсолютный рекордсмен по номинациям, однако каждый год парламентарии находили других более достойных горожан.

Официальное обращение в адрес прославленной певицы подписали сразу 10 депутатов: Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров, Михаил Амосов, Максим Резник, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Ирина Иванова, а также Александр Рассудов. Парламентарии призывают Эдиту Станиславовну не обращать внимания на все эти своеобразные поражения.

Текст обращения к Эдите Пьехе появился в соцсетях депутатов. Фото: facebook.com/m.amosov1959

- 34 депутата ЗакСа Санкт-Петербурга VI созыва, очевидно, никогда не слышали Ваших песен и рассчитывают никогда не столкнуться с Вами лицом к лицу, чтобы не испытать чувства стыда за это. Вы – бесспорно, человек-легенда, яркая и значительная часть музыкальной истории Ленинграда-Санкт-Петербурга вне зависимости от уровня просвещенности и вкуса тех, кто раз от раза отказывает Вам в звании Почетного гражданина, - гласит текст обращения, опубликованный Михаилом Амосовым в своем Facebook.

Добавим, что сама Эдита Пьеха давно не беспокоится по поводу звания Почетного гражданина и с иронией относится к происходящему. Сейчас ей совсем не до этого, ведь она бережет свое здоровье в загородном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU