2020-05-21T19:34:19+03:00
Дом. Семья

Одноглазому псу Пирату из Мурино ищут новый дом

Раньше песик верно служил охране на стройке, но теперь он брошен на произвол судьбы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Мурино местная знаменитость, одноглазый пес Пират, разыскивает новых хозяев. Фото: vk.com/9kino.liveВ Мурино местная знаменитость, одноглазый пес Пират, разыскивает новых хозяев. Фото: vk.com/9kino.live
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Довольно известному псу Пирату из Мурино подыскивают новых хозяев через соцсети. Одноглазый парень раньше жил на одной из строек в районе и был полезен для охраны. Местные жители могли часто видеть его у мясной лавки, где он мило попрошайничал. Однако сейчас судьба сложилась так, что Пират оказался брошен на произвол судьбы. Одна из неравнодушных горожанок кинула клич о помощи в группе «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте».

- Многие знают одноглазого песика Пирата, который частенько попрошайничает у мясного магазина. Раньше он жил на стройке ЖК «Краски лета» и верно служил охране, а потом его просто выпустили на улицу, и он стал никому не нужен. Пирату необходима помощь! Всех, кто не равнодушен к его судьбе, просьба написать мне в личные сообщения, - просит зоозащитница Елена.

По словам волонтера, сейчас Пират одиноко обитает на заброшенной стройке. Теперь его хотят устроить на передержку, а уже затем найти ему полноценный дом с любящими хозяевами.

Пирату пытаются найти хозяев через соцсети. Фото: vk.com/9kino.live

Пирату пытаются найти хозяев через соцсети. Фото: vk.com/9kino.live

ИСТОЧНИК KP.RU

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