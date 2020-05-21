2020-05-21T19:50:23+03:00
Общество

Медработникам Ленобласти перечислили обещанные выплаты на сумму 245 млн рублей

Выплаты относятся за апрель и предназначены для тех врачей, кто работает с коронавирусными больными
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Медработникам Ленобласти, лечащих больных с коронавирусом, выплатили обещанные деньги.Медработникам Ленобласти, лечащих больных с коронавирусом, выплатили обещанные деньги.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Всем медработникам Ленинградской области, кому полагаются дополнительные выплаты за работу с коронавирусными больными, получили деньги, обещанные еще за апрель. В сумме вышло около 245 миллионов рублей. Выплаты достались 3884 медицинским работникам. Чтобы избежать неразберих с деньгами, в каждой больнице создали специальные комиссии из сотрудников отдела кадров, бухгалтерии, руководства больницы и других представителей трудового коллектива.

- Комиссия определяет, действительно ли имел человек риски. Деньги платятся за опасность, за возможность заболеть. И те, кто действительно рискует и много работает, те должны получать деньги. И они должны получать больше, чем те, кто не рискует, - цитируют губернатора Александра Дрозденко в пресс-службе правительства Ленобласти.

По информации от Комздрава, максимальная сумма по всем видам выплат у медика стационара с COVID-19 составила 245 тысяч рублей. И это не считая заработной платы врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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