Медработникам Ленобласти перечислили обещанные выплаты на сумму 245 млн рублей

21 Май 2020 2020-05-21T19:50:23+03:00

Выплаты относятся за апрель и предназначены для тех врачей, кто работает с коронавирусными больными

Изменить размер текста: A A

Всем медработникам Ленинградской области, кому полагаются дополнительные выплаты за работу с коронавирусными больными, получили деньги, обещанные еще за апрель. В сумме вышло около 245 миллионов рублей. Выплаты достались 3884 медицинским работникам. Чтобы избежать неразберих с деньгами, в каждой больнице создали специальные комиссии из сотрудников отдела кадров, бухгалтерии, руководства больницы и других представителей трудового коллектива.

- Комиссия определяет, действительно ли имел человек риски. Деньги платятся за опасность, за возможность заболеть. И те, кто действительно рискует и много работает, те должны получать деньги. И они должны получать больше, чем те, кто не рискует, - цитируют губернатора Александра Дрозденко в пресс-службе правительства Ленобласти.

По информации от Комздрава, максимальная сумма по всем видам выплат у медика стационара с COVID-19 составила 245 тысяч рублей. И это не считая заработной платы врача.

ИСТОЧНИК KP.RU