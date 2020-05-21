20 тонн опасного сливочного масла с вечным сроком годности нашли в Санкт-Петербурге

21 Май 2020 2020-05-21T20:47:52+03:00

Компания «Молочная страна» нарушила все, что возможно, а в контактах и вовсе указала телефон банка

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Сотрудники Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили хитрую компанию из Северной столицы, которая выпускает сливочное масло «Крестьянское» неизвестного происхождения. Путь перемещения продукта крайне сомнительный: из, предположительно, Беларуси в Ивановскую область, оттуда в Московскую область, а после в Тамбов и, наконец, в Санкт-Петербург. Почти в каждом регионе маслу меняли срок годности, дату выработки и форму.

По приезде подозрительной продукции в город на Неве на нее обратили внимание в Россельхознадзоре. Выяснилось, что последним производителем масла значится «Молочная страна». К компании поехали «в гости», однако по указанному адресу такой организации не было. Более того, среди контактов «Молочной страны» указали телефон одного из банков.

- В действиях данной компании, выпускающей в оборот потенциально небезопасную продукцию, усматривается состав административных правонарушений, информация о которых будет передана Управлением Россельхознадзора в правоохранительные органы и налоговую службу для принятия мер в рамках компетенций, - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU