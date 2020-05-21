Пенсионерка получила ожоги в загоревшейся коммуналке в центре Санкт-Петербурга

21 Май 2020 2020-05-21T21:04:44+03:00

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В центральном районе Санкт-Петербурга спасли пенсионерку из загоревшейся коммуналки, расположенной на улице Маяковского в доме №36. Все произошло примерно в 19:29. Очевидцы разгорающегося пламени быстро вызвали на место происшествия спасателей МЧС. Пожарные оперативно прибыли и установили, что огонь пылает в коммунальной квартире №32. Горела половина одной из комнат. Потребовалась срочная эвакуация жителей дома.

- В шестикомнатной коммунальной квартире в комнате площадью 20 квадратных метров горела обстановка на площади 10 «квадратов». Из квартиры эвакуировано 13 человек. Пострадала женщина 1953 года рождения. У нее ожоги тела и отравлением угарным газом. Пенсионерку госпитализировали. В 19:43 началась локализация пожара с ликвидацией открытого горения. Происходит проливка и разборка, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 20:25 пожар успешно ликвидировали. На месте работали 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. Причины пожара сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU