2020-05-21T21:04:44+03:00
Происшествия

Пенсионерка получила ожоги в загоревшейся коммуналке в центре Санкт-Петербурга

Всего спасатели МЧС эвакуировали из-за пожара 13 человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Спасатели МЧС ликвидировали пожар в коммуналке в центре Санкт-Петербурга.Спасатели МЧС ликвидировали пожар в коммуналке в центре Санкт-Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В центральном районе Санкт-Петербурга спасли пенсионерку из загоревшейся коммуналки, расположенной на улице Маяковского в доме №36. Все произошло примерно в 19:29. Очевидцы разгорающегося пламени быстро вызвали на место происшествия спасателей МЧС. Пожарные оперативно прибыли и установили, что огонь пылает в коммунальной квартире №32. Горела половина одной из комнат. Потребовалась срочная эвакуация жителей дома.

- В шестикомнатной коммунальной квартире в комнате площадью 20 квадратных метров горела обстановка на площади 10 «квадратов». Из квартиры эвакуировано 13 человек. Пострадала женщина 1953 года рождения. У нее ожоги тела и отравлением угарным газом. Пенсионерку госпитализировали. В 19:43 началась локализация пожара с ликвидацией открытого горения. Происходит проливка и разборка, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 20:25 пожар успешно ликвидировали. На месте работали 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. Причины пожара сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безопасная рассадка и средства защиты ждут петербургских выпускников на ЕГЭ
Петербуржец через суд требует от Смольного и губернатора бесплатной выдачи масок и перчаток
Пенсионерка получила ожоги в загоревшейся коммуналке в центре Санкт-Петербурга
20 тонн опасного сливочного масла с вечным сроком годности нашли в Санкт-Петербурге
Коронавирус нашли у сотрудников управления комитета по законности Санкт-Петербурга
Медработникам Ленобласти перечислили обещанные выплаты на сумму 245 млн рублей
Одноглазому псу Пирату из Мурино ищут новый дом
Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга массово извинились перед Эдитой Пьехой
В Ленобласти впервые число выздоровевших от коронавируса и пневмонии превысило количество заболевших
«Метрострой» заканчивает проходку тоннеля к «Путиловской»
Дрозденко перевел Сосновый Бор в «желтую» зону из-за вспышки коронавируса
В Санкт-Петербурге начался прием заявлений на выплату 5,5 тысяч на детей от 3 до 7 лет