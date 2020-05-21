2020-05-21T21:22:45+03:00
Общество

Петербуржец через суд требует от Смольного и губернатора бесплатной выдачи масок и перчаток

Мужчине не понравилось решение властей ввести в городе обязательный масочный режим
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Житель Санкт-Петербурга хочет обязать властей бесплатно выдавать маски и перчатки.Житель Санкт-Петербурга хочет обязать властей бесплатно выдавать маски и перчатки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербуржец подал судебный иск к правительству Санкт-Петербурга и лично губернатору Александру Беглову с требованием начать бесплатные раздачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). Мужчина не скрывает, что ему категорически не нравится обязательный масочный режим, введенный городскими властями с 12 мая. Заявление петербуржца уже зарегистрировал Смольнинский районный суд.

- Истец считает, что нарушено его право на обеспечение СИЗ. Он просит суд обязать правительство организовать пункты бесплатной выдачи жителям масок и перчаток; приостановить меры применения административного наказания за неисполнение требования надевать СИЗ; признать пункт о введении обязательного масочного режима недействующим в части установления обязанности для граждан использовать СИЗ, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

К производству дело пока не приняли. Напомним, что ранее петербурженка-юрист уже подавала иск к Смольному из-за масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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