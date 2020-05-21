Безопасная рассадка и средства защиты ждут петербургских выпускников на ЕГЭ

21 Май 2020 2020-05-21T21:53:04+03:00

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В Смольном рассказали об особенностях сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) в условиях коронавируса. По словам начальника отдела общего образования комитета по образованию, в этом учебном году власти подготовили 167 пунктов приема экзамена. Известно, что петербургским выпускникам разрешат сдавать сколько угодно ЕГЭ, если они будут поступать в вузы. Также школьникам придется проверить температуру, продезинфицировать руки и сидеть зигзагом.

- Все санитарно-эпидемиологические меры в пунктах проведения экзамена будут соблюдены. Сюда входит и дезинфекция, и наличие средств индивидуальной защиты, и другая рассадка, которая подразумевает 1,5 метра между школьниками. Также в аудитории будет небольшое количество детей – до 10 человек. Это все необходимые условия, чтобы выпускники чувствовали себя комфортно и не боялись за свое здоровье, - передают слова Анны Грубской в комитете по образованию.

Напомним, что экзамен по русскому языку в Санкт-Петербурге, как самый массовый, пройдет в два дня. Само ЕГЭ стартует 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU