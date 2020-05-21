2020-05-21T22:17:37+03:00
Общество

Санкт-Петербург готов помочь в разработке национальной онлайн-платформы

Ректор СПбГУ рассказал президенту Владимиру Путину, что Северная столица обладает ресурсами качественного дистанционного образования
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Санкт-Петербург готов участвовать в разработке национальной онлайн-платформы, предназначенной для дистанционного обучения. Фото: gov.spb.ruСанкт-Петербург готов участвовать в разработке национальной онлайн-платформы, предназначенной для дистанционного обучения. Фото: gov.spb.ru
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Петербургская образовательная система готова участвовать в разработке национальной онлайн-платформы, предназначенной для дистанционного обучения. Необходимость создания такого отечественного ресурса обсуждалась на совещании Владимира Путина с экспертами из регионов. Ректор СПбГУ Николай Кропачев заверил президента, что Северная столица имеет успехи в плане организации дистанционного образования.

- Посещаемость онлайн-курсов, действующих на базе петербургских вузов, за последние два месяца повысилась в разы. При наличии единой цифровой образовательной платформы и единой системы взаимозачетов такое дистанционное обучение могло быть засчитано как освоенная студентом дисциплина, в каком бы университете страны он не обучался, - передают слова ректора СПбГУ в пресс-службе Смольного.

С коронавирусом справилась и система среднего образования Санкт-Петербурга. В последние полтора месяца школы, лицеи и колледжи смогли обеспечить возможность учиться всем, кто этого хотел. Однако, по словам директора физико-математического лицея №239 Максима Пратусевича, преимущества очного обучения, как не крути, ничто не заменит.

Добавим, что вузы Санкт-Петербурга выразили готовность начать новый учебный год по традиции с 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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