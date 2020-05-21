Выплаты на покупку масок и перчаток получили уже больше 1,7 млн петербуржцев

21 Май 2020 2020-05-21T22:32:15+03:00

Больше 1,7 млн петербуржцев уже получили по 800 рублей на покупку защитных масок и перчаток. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В Смольном отчитались, что выплаты на покупку защитных масок и перчаток получили уже больше 1,7 млн петербуржцев. Напомним, 800 рублей полагаются лишь горожанам льготных категорий. Всего их в Северной столице чуть больше 1,8 миллиона человек.

- На сегодняшний день выплату уже получили 1 млн 797 тысяч и 81 житель Санкт-Петербурга из числа получателей мер социальной поддержки. Еще 12 тысяч петербуржцев, чьи сведения о реквизитах для перечисления средств отсутствуют в базе данных, получат выплаты после уточнения способа получения (через банковскую карту или почтовое отделение по месту жительства), - поясняют в пресс-службе Смольного.

Напомним, с 12 мая в городе ввели обязательный масочный режим во всех общественных местах. Некоторые горожане с этим не согласны и идут судиться с правительством и даже губернатором.

ИСТОЧНИК KP.RU