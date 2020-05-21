Дополнительные аудитории потребуются для выпускников, сдающих ЕГЭ в Ленобласти

21 Май 2020 2020-05-21T22:53:52+03:00

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Власти Ленинградской области находятся в поиске дополнительных аудиторий, которые потребуются выпускникам, сдающим единый госэкзамен (ЕГЭ) в условиях особых ограничений из-за коронавируса. Согласно новым правилам, между школьниками должно быть расстояние не менее 1,5 метров, в кабинеты допустят не более 10 человек, а также у всех сдающих проверят температуру.

- К 536 действующим аудиториям в Ленобласти добавят дополнительные 85. Их нужно будет дооснастить видеокамерами и принтерами – закупки оборудования уже ведутся. Кроме того, комитет общего и профессионального образования уже проводит обучение дополнительно привлеченных сотрудников, которые будут помогать в организации ЕГЭ, - отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, ранее стали известны подробности сдачи ЕГЭ и для петербургских выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU