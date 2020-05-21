2020-05-21T23:26:16+03:00
Общество

МФЦ Санкт-Петербурга откроют двери с 25 мая

Работа многофункциональных центров возобновится с учетом требований Роспотребнадзора
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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МФЦ Санкт-Петербурга возобновят работу с 25 мая.МФЦ Санкт-Петербурга возобновят работу с 25 мая.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о том, что городские многофункциональные центры «Мои документы» (МФЦ) возобновят работу с 25 мая. Об этом стало известно в ходе заседания Координационного штаба при полпреде президента РФ в СЗФО по борьбе с коронавирусом.

- Все необходимые меры к возобновлению работы многофункциональных центров уже приняты. Они откроют двери с 25 мая. Обязательное условие – выполнение требований Роспотребнадзора по мерам против коронавируса, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Напомним, ранее МФЦ Санкт-Петербурга оставались закрытыми из-за соответствующего постановления. Часть услуг специально перевели в онлайн-режим. В Ленобласти многофункциональные центры работают уже с 9 апреля, но в ограниченном режиме и только по предварительной записи на подачу документов исключительно по социально-значимым услугам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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