МФЦ Санкт-Петербурга откроют двери с 25 мая
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о том, что городские многофункциональные центры «Мои документы» (МФЦ) возобновят работу с 25 мая. Об этом стало известно в ходе заседания Координационного штаба при полпреде президента РФ в СЗФО по борьбе с коронавирусом.
- Все необходимые меры к возобновлению работы многофункциональных центров уже приняты. Они откроют двери с 25 мая. Обязательное условие – выполнение требований Роспотребнадзора по мерам против коронавируса, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.
Напомним, ранее МФЦ Санкт-Петербурга оставались закрытыми из-за соответствующего постановления. Часть услуг специально перевели в онлайн-режим. В Ленобласти многофункциональные центры работают уже с 9 апреля, но в ограниченном режиме и только по предварительной записи на подачу документов исключительно по социально-значимым услугам.
ИСТОЧНИК KP.RU