Житель Ленобласти спас от голодной смерти новорожденного лосенка

21 Май 2020 2020-05-21T23:54:54+03:00

Лосиху ждали сутки, но она так и не появилась, поэтому малыша решили не бросать на произвол судьбы [фото]

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Житель Ленинградской области наткнулся на новорожденного лосенка в лесу недалеко от деревни Ганьково, что находится в Тихвинском районе. Малыш был явно голоден и ждал мать. Мужчина сообщил о находке местному специалисту Охотнадзора. Было решено ждать лосиху сутки. К сожалению, она так и не вернулась. Версия ее смерти по той или иной причине не исключается.

Сейчас малыша откармливают и лечат. Фото: vk.com/ohotnadzor47

- Приняли решение об изъятии малыша и направлении на докорм и реабилитацию. Новорожденному животному сейчас оказывается помощь ветеринарными врачами турцентра «Верхние Мандроги». Это уже восьмой лосенок, которого обнаружили этой весной в лесах Ленинградской области, - рассказали сотрудники Охотнадзора 47-го региона во «Вконтакте».

Напомним, что 5 лосят находятся под присмотром Центра помощи диким животным «Велес». «Детский сад» уже вовсю осваивается друг с другом в своей уютной комнатке.

ИСТОЧНИК KP.RU