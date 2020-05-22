2020-05-22T00:18:51+03:00
Общество

Петербуржцам в возрасте 50 лет и старше предлагают пройти профпереподготовку

На эти цели Санкт-Петербург выделит 20,4 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцам старше 50 лет предлагают получить сертификат на обучение и получать стипендию.Петербуржцам старше 50 лет предлагают получить сертификат на обучение и получать стипендию.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Жители Санкт-Петербурга в возрасте 50 лет и старше, а также горожане предпенсионного возраста, подтвердившие этот статус в Пенсионном фонде, могут пройти обучение или повысить свою квалификацию благодаря получению образовательных сертификатов. Этой идеей поделились в Смольном. Мест на обучение есть не менее 382. На эти цели уже выделили 20,4 млн рублей.

- Для получения сертификата необходимо выбрать образовательную программу из включенных в реестр и подать заявку в Центр занятости населения Санкт-Петербурга. Ждать комплектования группы не нужно, что позволит начать обучение в максимально короткие сроки. Неработающим и не получающим пенсию участникам программы будет выплачиваться стипендия в размере 12130 рублей, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Как только ограничения по коронавирусу спадут, начнется набор и на офлайн-программы. Сейчас в дистанционном режиме обучаются 235 горожан старше 50 лет, желающих повысить конкурентоспособность на рынке труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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