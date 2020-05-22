Маломобильным пенсионерам Санкт-Петербурга перечислили выплату за самоизоляцию

22 Май 2020 2020-05-22T01:22:43+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что маломобильным пенсионерам уже выплатили обещанные 2 тысячи рублей за самоизоляцию. Деньги поступили автоматически, но только тем, кто входит в льготную группу. Это инвалиды первой группы, инвалиды второй группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.

- По окончании режима самоизоляции – после 31 мая – такую выплату получат остальные неработающие петербуржцы старше 65 лет, которые соблюдали режим самоизоляции дома или на даче, - добавил губернатор на заседании Координационного штаба при полпреде президента РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что пенсионерам, не входящим в указанные выше льготные категории, придется добывать 2 тысячи самостоятельно. Для этого нужно направить уведомление о соблюдении режима самоизоляции в районную администрацию. Полную инструкцию «Комсомолка» публиковала в предыдущем материале. Судя по комментариям к нему, такой схемой недовольны многие, поскольку не у всех пенсионеров есть интернет. Да и формат документа уведомления о выплате не читается на некоторых компьютерах.

Остальным пенсионерам придется заполнить эту форму на выплату и доставить ее в районную администрацию.

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2 тысячи рублей начислят автоматически только маломобильным пенсионерам, остальным же придется пройти ряд процедур (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU