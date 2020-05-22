2020-05-22T01:44:55+03:00
Происшествия

Горе-таксист пробил бетонный забор, «припарковавшись» в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев необычной "парковки", пассажиры такси не пострадали [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На перекрестке улиц Калинина и Трефолева таксист снес бетонный забор и застрял в нем. Фото: vk.com/spb_todayНа перекрестке улиц Калинина и Трефолева таксист снес бетонный забор и застрял в нем. Фото: vk.com/spb_today
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В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» посмешили подписчиков на ночь глядя, опубликовав фотографии очевидца крайне необычной «парковки» таксиста на перекрестке улиц Калинина и Трефолева. Дело в том, что машина угодила прямо в бетонный забор, в котором в итоге и застряла. По словам очевидцев, такой «трюк» таксист выполнил при перевозке пассажиров, но они не пострадали.

Пассажиры неуклюжего таксиста не пострадали, но, скорее всего, изрядно напугались. Фото: vk.com/spb_today

Пассажиры неуклюжего таксиста не пострадали, но, скорее всего, изрядно напугались. Фото: vk.com/spb_today

- У таксиста навыки вождения на трамвае. Парковщик – уровень «бог»! P.S. Пассажиры, парень с девушкой, не пострадали, помощь им не понадобилась. Забор сломался там, где дорога делает крутой поворот налево с улицы Калинина на улицу Трефолева, - рассказал весельчак-очевидец.

Информации от ГИБДД по необычной аварии не поступала. Сейчас горожане активно гадают, что же стало причиной столь неуклюжего и опасного вождения, и шутят, мол, таксист таким образом решил сократить маршрут, чтобы сэкономить.

О необычной "парковке" стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/spb_today

О необычной "парковке" стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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