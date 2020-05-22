Погода на 22 мая в Санкт-Петербурге: Облачно с прояснениями

22 Май 2020 2020-05-22T07:47:56+03:00

В пятницу в Петербурге будет облачно и без осадков Фото: Артем КИЛЬКИН

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Дожди и мокрый снег, которые практически всю неделю были в Санкт-Петербурге, ушли. В пятницу, 22 мая 2020 года, в Северной столице немного потеплеет по сравнению с предыдущим днем. Ожидается, что погода будет облачная и без осадков.

- В пятницу в Петербурге погода будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура ночью опускалась до плюс 2-4 градусов, днем поднимется до 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

А вот по данным сервиса «Яндекс», сегодня погода установит очередной антирекорд. Синоптики обещают, что будет самое холодное 22 мая за последние 20 лет наблюдений. Ожидается, что термометр покажет всего плюс 8 градусов. Однако хочется надеяться, что в Петербург все же придет майская жара.

ИСТОЧНИК KP.RU