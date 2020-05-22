Следователь полиции попалась на взятке в миллион рублей в Санкт-Петербурге

22 Май 2020 2020-05-22T08:16:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге сотрудница полиции попалась на получении взятки. Как стало известно в пятницу, 22 мая 2020 года, вычислила ее собственная безопасность МВД. 43-летняя следователь по особо важным делам с ноября 2019 по апрель 2020 года получила более 1 миллиона рублей подозреваемой по уголовному делу об организации незаконной миграции.

- 19 мая следователь получила от подозреваемый очередной транш в размере 120 тысяч рублей. После этого, около восьми часов вечера, она была задержана у здания Главного следственного управления МВД на Лиговском проспекте в автомобиле «Шкода», - сообщили в полиции.

За денежное вознаграждение следователь сначала способствовала изменению подозреваемой адреса для содержания под домашним арестом, а затем и вовсе изменила меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. И это несмотря на то, что преступление относится к категории средней тяжести и предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Проводится служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU