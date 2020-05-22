2020-05-22T08:16:31+03:00
Происшествия

Следователь полиции попалась на взятке в миллион рублей в Санкт-Петербурге

Женщина покрывала подозреваемую по уголовному делу об организации незаконной миграции
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудница полиции в Санкт-Петербурге попалась на получении взяткиСотрудница полиции в Санкт-Петербурге попалась на получении взяткиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге сотрудница полиции попалась на получении взятки. Как стало известно в пятницу, 22 мая 2020 года, вычислила ее собственная безопасность МВД. 43-летняя следователь по особо важным делам с ноября 2019 по апрель 2020 года получила более 1 миллиона рублей подозреваемой по уголовному делу об организации незаконной миграции.

- 19 мая следователь получила от подозреваемый очередной транш в размере 120 тысяч рублей. После этого, около восьми часов вечера, она была задержана у здания Главного следственного управления МВД на Лиговском проспекте в автомобиле «Шкода», - сообщили в полиции.

За денежное вознаграждение следователь сначала способствовала изменению подозреваемой адреса для содержания под домашним арестом, а затем и вовсе изменила меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. И это несмотря на то, что преступление относится к категории средней тяжести и предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Проводится служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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