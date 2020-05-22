Трое проткнули колеса машине ради забавы на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге трое молодых людей решили проткнуть колеса машине, припаркованной во дворе у дома 29 по проспекту Солидарности. Вечером в четверг, 21 мая 2020 года, подозрительную компанию заметил местный житель из окна своей квартиры. Увидев, что парни занимаются вредительством, очевидец решил зафиксировать все происходящее на видео и опубликовал его в социальной сети.
- Автор ролика заснял лица. Молодец. Полиция за две минуты вряд ли приедет. А так виновников торжества видно и можно найти, - похвалили очевидца пользователи сети.
Другие же предложили, что надо было действовать более жесткими методами, такими как «выскочить с монтировкой» на этих парней.
- Я бы проткнул им глаза, а потом бы мы вместе посмеялись, - возмутился один из участников обсуждения.
Многие отметили, что выглядит так, словно молодые люди целенаправленно решили испортить именно это машину. Возможно, мстят кому-то из знакомых.
Трое проткнули колеса машине на проспекте Солидарности в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU