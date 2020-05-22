Трупы двух подростков нашли в доме на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге

22 Май 2020 2020-05-22T09:07:11+03:00

Тело одного находилось в квартире, второго у входа на чердак

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В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту обнаружения двух трупов подростков в Петроградском районе города. Утром в четверг, 21 мая 2020 года, на телефон 03 поступил вызов о том, что оба тела находятся в доме 51 по Кронверкскому проспекту.

- Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир туп 15-летнего подростка. Известно, что в ней он жил,- сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.

Во время осмотра подъезда полицейские нашли второй труп у входа в чердачное помещение. Им оказался подросток 17-ти лет.

Отмечается, что оба умершие были без внешних признаков насильственной смерти. Известно, что оба состоят на учете в психо-невралгическом диспансере, семьи не полные.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU