2020-05-22T09:24:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 22 мая 2020 года: 16 случаев заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Карелии на 22 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 16 человек заразились коронавирусом в Карелии на 22 мая 2020 годаЕще 16 человек заразились коронавирусом в Карелии на 22 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как распространяется коронавирус в Карелии. Последние новости на 22 мая 2020 года – еще 16 человек заразились, 10 полностью выздоровели.

- 11 случаев заражения выявлены в Петрозаводске, в том числе двое заразились в результате контакта с заболевшими родственниками из поселка Ильинский, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусной инфекции.

Также 1 новый случай выявлен в Лахденпохье, 1 – в Сортавале, 1 - в Беломорске и 2 – в Медвежьегорске.

Из 10 выздоровевших 1 человек в Сегеже, остальные в Петрозаводске.

Всего в Карелии было проведено 31-30 обследований на коронавирус, из них 1121 за последние сутки.

Также еще 9 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 422 пациента, 49 человек умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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