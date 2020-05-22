Коронавирус в Карелии, последние новости на 22 мая 2020 года: 16 случаев заражения
«Комсомолка» продолжает следить за тем, как распространяется коронавирус в Карелии. Последние новости на 22 мая 2020 года – еще 16 человек заразились, 10 полностью выздоровели.
- 11 случаев заражения выявлены в Петрозаводске, в том числе двое заразились в результате контакта с заболевшими родственниками из поселка Ильинский, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусной инфекции.
Также 1 новый случай выявлен в Лахденпохье, 1 – в Сортавале, 1 - в Беломорске и 2 – в Медвежьегорске.
Из 10 выздоровевших 1 человек в Сегеже, остальные в Петрозаводске.
Всего в Карелии было проведено 31-30 обследований на коронавирус, из них 1121 за последние сутки.
Также еще 9 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 422 пациента, 49 человек умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU