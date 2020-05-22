Врача центра Алмазова ограбили в Санкт-Петербурге

22 Май 2020 2020-05-22T10:04:41+03:00

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В Санкт-Петербурге ограбили врача-терапевта Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова. В четверг, 21 мая 2020 года, в полицию обратилась 24-летняя девушка, которая рассказала, что на нее напал неизвестный человек. это произошло еще 4 мая 2020 года.

- Заявительница рассказала, что неизвестный человек напал на нее и похитил сумку, в которой находился мобильный телефон, две банковские карты, а также документы, - рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.

Спустя уже час после заявления, у дома 79 по Северному проспекту подозреваемый был задержан. Им оказался 28-летний петербуржец, который живет на одной улицей с врачом. Известно, что мужчина нигде не работает, а также ранее уже был судим.

На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU