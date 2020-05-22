2020-05-22T10:22:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 14 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

На карантине все еще находятся почти 3 тысячи петербуржцев
Лилия КОЗЛОВА
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Еще более 14 тысяч сдали тест на коронавирус в Петербурге за суткиЕще более 14 тысяч сдали тест на коронавирус в Петербурге за суткиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. По данным Смольного от 22 мая 2020 года, за последние сутки в Северной столице было обследовано 14 407 человек на COVID-19. Результаты тестов будут известны спустя несколько дней.

- На карантине находится 2926 человек. Из них 161 - в обсерваторе, 647 - на самоизоляции, 2118 – после контакта с зараженными, - сообщили в администрации Санкт-Петербурге.

Также за сутки обработано 1409 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам,связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 477 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 35 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 75 обращений, в полицию - 75. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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