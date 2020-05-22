2020-05-22T10:26:41+03:00
Общество

Ленобласть потратит 20 миллионов рублей на борьбу с борщевиком

Эти деньги власти региона выделят муниципалам в качестве поддержки
Петр КИБЕР
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В Ленобласти началась борьба с борщевиком. Фото: пресс-служба правительства ЛОВ Ленобласти началась борьба с борщевиком. Фото: пресс-служба правительства ЛО
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Борщевик – опасный сорняк, который несет вред не только сельскому хозяйству, но и может сильно травмировать человека. На борьбу с ним тратятся огромные силы и средства. Так, власти Ленинградской области дали 20 миллионов рублей муниципалам, чтобы те безжалостно уничтожали борщевик.

- 68 муниципальных образований из 16 районов Ленинградской области прошли отбор для получения в 2020 году государственной поддержки на искоренение опасного сорняка, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Борьба с борщевиком развернется на площади в 2 876 гектар. Это на 122 процента больше, чем в прошлом году.

Сейчас муниципальные власти, получившие субсидию, выбирают подрядчиков для выполнения работ. Присоединиться к ним могут и простые жители Ленобласти. Для этого надо пойти в местную администрацию и попросить включить их населенный пункт в региональную программу уничтожения сорняка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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