2020-05-22T10:46:04+03:00
Происшествия

Жена выдала мужа, который на машине насмерть сбил человека

Женщина написала в полицию заявление об угоне, чем помогла следствию
Петр КИБЕР
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Жена пыталась скрыть смертельное ДТП мужа, но лишь помогла полиции.Жена пыталась скрыть смертельное ДТП мужа, но лишь помогла полиции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Санкт-Петербурга невольно помогла следователям изобличить ее мужа в ДТП со смертельным исходом. После аварии молодой мужчина скрылся с места ДТП и рассказал обо всем жене. Та решила помочь скрыть преступление и позвонила в полицию.

- 20 мая 2020 года около восьми часов вечера в полицию Кировского района поступило сообщение от 23-летней гражданки о том, от дома 56 по улице Подводника Кузьмина неизвестный злоумышленник совершил хищение автомобиля «Чери Тиго» красного цвета, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Однако за час ее звонка в полицию поступила информация о смертельном ДТП. На автобусной остановке на Счастливой улице точно такая же машина сбила женщину. Водитель с места аварии скрылся, а пострадавшая позднее скончалась в больнице.

Разбитую машину вскоре нашли на проспекте Народного Ополчения. А к самой заявившей об угоне петербурженке пришли полицейские. Тогда она и призналась, что муж рассказал ей о том, что сбил человека, а она решила скрыть ДТП.

Как позднее оказалось, мужчина уже был ранее судим, причем за точно такое же преступление. Сейчас он задержан, заведено уголовное дело. Решается вопрос о том, как наказать за ложный донос и его супругу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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