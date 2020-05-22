Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года составило 3 человека
За последние сутки в России 150 человек скончались от COVID-19. Из них число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года составило 3 человека. С начала пандемии в Северной столице зафиксировано уже 107 летальных случаев.
- На 22 мая в Петербурге подтверждено еще 3 смертельных случая от коронавируса, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.
Подробности о данных смертях позже сообщит комитет по здравоохранению. Как правило, у всех умерших были хронические болезни, которые осложнились из-за вируса.
Напомним, что всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 12592 случая заражения коронавирусом, 2859 человек выздоровели. На данный момент в городе болеют 9626 человек.
Также за последние сутки 14 407 человек были обследованы на COVID-19. Почти 3 тысячи петербуржцев находятся на карантине.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»