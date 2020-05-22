22 Май 2020 2020-05-22T10:54:20+03:00

Еще 3 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года

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За последние сутки в России 150 человек скончались от COVID-19. Из них число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года составило 3 человека. С начала пандемии в Северной столице зафиксировано уже 107 летальных случаев.

- На 22 мая в Петербурге подтверждено еще 3 смертельных случая от коронавируса, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Подробности о данных смертях позже сообщит комитет по здравоохранению. Как правило, у всех умерших были хронические болезни, которые осложнились из-за вируса.

Напомним, что всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 12592 случая заражения коронавирусом, 2859 человек выздоровели. На данный момент в городе болеют 9626 человек.

Также за последние сутки 14 407 человек были обследованы на COVID-19. Почти 3 тысячи петербуржцев находятся на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU