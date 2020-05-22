2020-05-22T10:54:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года составило 3 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Еще 3 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 годаЕще 3 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

За последние сутки в России 150 человек скончались от COVID-19. Из них число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года составило 3 человека. С начала пандемии в Северной столице зафиксировано уже 107 летальных случаев.

- На 22 мая в Петербурге подтверждено еще 3 смертельных случая от коронавируса, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Подробности о данных смертях позже сообщит комитет по здравоохранению. Как правило, у всех умерших были хронические болезни, которые осложнились из-за вируса.

Напомним, что всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 12592 случая заражения коронавирусом, 2859 человек выздоровели. На данный момент в городе болеют 9626 человек.

Также за последние сутки 14 407 человек были обследованы на COVID-19. Почти 3 тысячи петербуржцев находятся на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Воров в законе», устроивших массовую драку в кафе Санкт-Петербурга, задержали
У курьера интернет-магазина отобрали квадрокоптер за 200 тысяч рублей
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года составило 3 человека
Жена выдала мужа, который на машине насмерть сбил человека
Ленобласть потратит 20 миллионов рублей на борьбу с борщевиком
Более 14 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Врача центра Алмазова ограбили в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 22 мая 2020 года: 16 случаев заражения
Трупы двух подростков нашли в доме на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге
Трое проткнули колеса машине ради забавы на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге
Следователь полиции попалась на взятке в миллион рублей в Санкт-Петербурге
Погода на 22 мая в Санкт-Петербурге: Облачно с прояснениями