2020-05-22T11:06:30+03:00
Происшествия

У курьера интернет-магазина отобрали квадрокоптер за 200 тысяч рублей

На адресе доставки ему брызнули из баллончика в лицо и украли товар
Петр КИБЕР
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В Красносельском районе ограбили курьера с квадрокоптером.В Красносельском районе ограбили курьера с квадрокоптером.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полицейские Красносельского района ищут неизвестного мужчину, который одни или с сообщниками ограбил курьера доставки интернет-магазина. У потерпевшего отобрали коробку, в которой лежал дорогой квадрокоптер и видеокамера к нему.

- 21 мая в 15:27 в отделение полиции обратился мужчина 1988 года рождения, работающий курьером, с заявлением о том, что 20 мая он осуществлял доставку заказа (квадракоптер и видеокамера) на улицу Пионерстроя, д. 7 корп. 3, где около 22:55 к нему подошел неизвестный, распылил в лицо газ, после чего совершил хищение коробки с товаром, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Общая сумма ущерба составила внушительные 203 тысячи 370 рублей. Несмотря на то, что у подъезда дома, где все произошло, есть камера наблюдения, рассмотреть на записи у полицейских ничего не получилось.

По словам потерпевшего, его ограбил высокий, плотный мужчина (180-190 см) славянского типа, на вид около 30 лет, одетый в спортивные штаны, кроссовки и куртку. На его лице была темная медицинская маска.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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