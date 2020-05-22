2020-05-22T11:32:53+03:00
Происшествия

«Воров в законе», устроивших массовую драку в кафе Санкт-Петербурга, задержали

Конфликт произошел из-за раздела сфер влияния на рынке в центре города [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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"Воров в законе", устроивших поножовщину в кафе Петербурга, задержала полиция"Воров в законе", устроивших поножовщину в кафе Петербурга, задержала полицияФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге в четверг, 21 мая 2020 года, полиция задержала девять мужчин, ставших участниками массовой драки в кафе на проспекте Художников. Оказалось, что все они относятся к криминальному миру и представляют интересы так называемых «воров в законе».

- 6 января 2020 года в кафе на проспекте Художников произошла встреча около 40 человек. Между ними начался конфликт в ходе которого двое мужчин 22 и 57 лет получили ножевые ранения и были госпитализированы в больницу, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Оказалось, что цель встречи была в том, чтобы разделись сферы влияния на рынке в центре города между двумя этническими группами. По оперативным данным, обе группы - преимущественно выходцев из Закавказья, имеют криминальную историю и представляют интересы «воров в законе», один из которых входит в клан убитого в Турции в 2016 году криминального авторитета.

Задержанные девять человек были доставлены в полицию. Их возраст варьируется от 31 до 52 лет. Большинство из них ранее судимы. У одного из мужчин обнаружен предмет, похожий на пистолет, который отправлен на экспертизу, у второго паспорт с признаками подделки. Расследование продолжается.

Девять воров в законе задержали в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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