Пьяная женщина устроила пожар, уснув с горящей сигаретой в кровати в коммуналке в Санкт-Петербурге

22 Май 2020 2020-05-22T11:48:26+03:00

В одной из комнат горевшей квартиры погибла собака, виновница оказалась в реанимации

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В Санкт-Петербурге около 19:30 часов вечера в четверг, 21 мая 2020 года, произошел пожар. Загорелась коммунальная квартира в доме 36 по улице Маяковского. Очевидцы вызвали спасателей, а также сообщили, что в одной из комнат погибла женщина.

- Прибывшие на место пожарные эвакуировали из семикомнатной квартиры 12 человек и приступили к тушению огня. Оказалось, что горит одна из комнат площадью 10 квадратных метров, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В горящей комнате спасатели обнаружили 66-летнюю женщину. Оказалось, что она не умерла, но пьяна и находится в бессознательном состоянии. Также в комнате они нашли труп собаки.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где у нее обнаружили множество ожогов по всему телу. На находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Предварительно, пожар начался по вине 66-летней женщины, которая пьяная уснула с сигаретой в кровати. Других пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU