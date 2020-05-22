Пьяная женщина устроила пожар, уснув с горящей сигаретой в кровати в коммуналке в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге около 19:30 часов вечера в четверг, 21 мая 2020 года, произошел пожар. Загорелась коммунальная квартира в доме 36 по улице Маяковского. Очевидцы вызвали спасателей, а также сообщили, что в одной из комнат погибла женщина.
- Прибывшие на место пожарные эвакуировали из семикомнатной квартиры 12 человек и приступили к тушению огня. Оказалось, что горит одна из комнат площадью 10 квадратных метров, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
В горящей комнате спасатели обнаружили 66-летнюю женщину. Оказалось, что она не умерла, но пьяна и находится в бессознательном состоянии. Также в комнате они нашли труп собаки.
Пострадавшую госпитализировали в больницу, где у нее обнаружили множество ожогов по всему телу. На находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Предварительно, пожар начался по вине 66-летней женщины, которая пьяная уснула с сигаретой в кровати. Других пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU