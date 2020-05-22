2020-05-22T12:02:51+03:00
Общество

Резкий спад заболеваемости: 22 мая 2020 года в Ленинградской области заразились коронавирусом всего 54 человека

Последние данные по заболеваемости коронавирусом в Ленинградской области на 22 мая 2020 года привел Оперштаб
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ленинградской области падает заболеваемость коронавирусом.В Ленинградской области падает заболеваемость коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Заболеваемость коронавирусом в Ленинградскоой области пошла на спад. 22 мая 2020 года подтверждены только 54 новых случая заражения инфекцией COVID-19. Это один из самых нихких показателей за последние дни.

- По состоянию на 10:35 утра 22 мая в Ленинградской области подтверждено 54 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии составило 2323 человека, - сообщает федеральный Оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 898 человек вылечились, а восемь скончались. Число смертей за минувшие сутки не увеличилось, а вот из больниц и с домашнего лечения выписаны 53 человека. Это практически равно количеству зараженных.

Отметим, что последние дни идет существенное снижение заболеваемости. 20 мая было 75 человек, 21 - 61, а 22 только 54. О том, что в ситуации, похоже, наступил долгожданный перелом, накануне заявлял и глава областного Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

По состоянию на 22 мая в активной фазе коронавируса остаются 1417 жителей Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комитет здравоохранения расскрыл подробности о трех новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года
Пенсионерам старше 65 лет выплатят по 2000 рублей без заявления, в автоматическом режиме
Коронавирус выявлен в 31 населенном пункте Ленинградской области на 22 мая 2020 года
Дополнительные выплаты получат медики и сотрудники социальных учреждений за работу с коронавирусными больными в Санкт-Петербурге
1 июля в Санкт-Петербурге откроются детские лагеря
Прогноз погоды на выходные 23-24 мая 2020 года в Санкт-Петербурге озвучили синоптики
Глав администрации поселения Ленобласти обвинили в нескольких пожарах в зданиях-памятниках в Новой Ладоге
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года составило 198 человек
Суд отклонил иск петербуржца, требовавшего бесплатной раздачи масок
МФЦ возобновят работу с 25 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
«Голую» медсестру из Тулы поддержали врачи Санкт-Петербурга
Rolls Royce Cullinan повернул со второго ряда и попал в ДТП на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге
Резкий спад заболеваемости: 22 мая 2020 года в Ленинградской области заразились коронавирусом всего 54 человека
Пьяная женщина устроила пожар, уснув с горящей сигаретой в кровати в коммуналке в Санкт-Петербурге
«Воров в законе», устроивших массовую драку в кафе Санкт-Петербурга, задержали
У курьера интернет-магазина отобрали квадрокоптер за 200 тысяч рублей
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года составило 3 человека
Жена выдала мужа, который на машине насмерть сбил человека
Ленобласть потратит 20 миллионов рублей на борьбу с борщевиком
Более 14 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Врача центра Алмазова ограбили в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 22 мая 2020 года: 16 случаев заражения
Трупы двух подростков нашли в доме на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге
Трое проткнули колеса машине ради забавы на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге
Следователь полиции попалась на взятке в миллион рублей в Санкт-Петербурге
Погода на 22 мая в Санкт-Петербурге: Облачно с прояснениями