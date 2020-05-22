Резкий спад заболеваемости: 22 мая 2020 года в Ленинградской области заразились коронавирусом всего 54 человека

22 Май 2020 2020-05-22T12:02:51+03:00

Последние данные по заболеваемости коронавирусом в Ленинградской области на 22 мая 2020 года привел Оперштаб

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Заболеваемость коронавирусом в Ленинградскоой области пошла на спад. 22 мая 2020 года подтверждены только 54 новых случая заражения инфекцией COVID-19. Это один из самых нихких показателей за последние дни.

- По состоянию на 10:35 утра 22 мая в Ленинградской области подтверждено 54 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии составило 2323 человека, - сообщает федеральный Оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 898 человек вылечились, а восемь скончались. Число смертей за минувшие сутки не увеличилось, а вот из больниц и с домашнего лечения выписаны 53 человека. Это практически равно количеству зараженных.

Отметим, что последние дни идет существенное снижение заболеваемости. 20 мая было 75 человек, 21 - 61, а 22 только 54. О том, что в ситуации, похоже, наступил долгожданный перелом, накануне заявлял и глава областного Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

По состоянию на 22 мая в активной фазе коронавируса остаются 1417 жителей Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU