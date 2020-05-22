Rolls Royce Cullinan повернул со второго ряда и попал в ДТП на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге

22 Май 2020 2020-05-22T12:19:58+03:00

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В Санкт-Петербурге в аварию попал автомобиль, минимальная стоимость которого 25 миллионов рублей. Утром в пятницу, 22 мая 2020 года, на съезде с Приморского шоссе на Ушаковский мост столкнулись Rolls Royce Cullinan и Toyota RAV4. Столкновение вышло не сильным, никто не пострадал. Однако само по себе ДТП оказалось очень дорогим.

- Походу, водитель Rolls Royce попал. Рухнул его бюджет, - посочувствовали пользователи социальной сети, узнав об аварии.

Автомобилисты в группе, где была опубликована фотография с места ДТП, предположили, что именно Rolls Royce оказался виноватым в аварии, так как поспешил повернуть на мост со второго ряда, не уступив дорогу Toyota.

Кто же именно стал виновником ДТП на «миллион» предстоит выяснить сотрудникам дорожной инспекции. Насколько сильно пострадали машины, на данный момент не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU