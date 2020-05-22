МФЦ возобновят работу с 25 мая 2020 года в Санкт-Петербурге

22 Май 2020 2020-05-22T13:13:53+03:00

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В Санкт-Петербурге с 25 мая 2020 года возобновят работу Многофункциональные центры. Соответствующий документ подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов в пятницу, 22 мая. Ранее МФЦ были закрыты для посетителей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- В помещениях МФЦ будут предоставляться услуги при соблюдении необходимых условий, - сообщили в Смольном.

Так, посетить МФЦ можно будет только по предварительной записи и с увеличенным интервалом обслуживания клиентов. Во всех центрах установят специальные защитные экраны между работниками и посетителями. Также между ними должна быть обязательная дистанция не менее 1,5 метра.

Кроме того, клиентов с повышенной температурой тела обслуживать не будут. А все работники и посетители должны быть обязательно в средствах индивидуальной защиты – масках и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU