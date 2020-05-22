2020-05-22T13:18:46+03:00
Общество

Суд отклонил иск петербуржца, требовавшего бесплатной раздачи масок

Причиной стала неправильная подача претензий
Петр КИБЕР
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Суд вернул иск петербуржцу, требовавшему бесплатной раздачи масок.Суд вернул иск петербуржцу, требовавшему бесплатной раздачи масок.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск жителя города на Неве, который требовал от властей бесплатной раздачи масок и прочих средств индивидуальной защиты (СИЗ). По мнению истца, Смольный должен был обеспечить горожан всем необходимым.

- Истец просит суд обязать Правительство организовать пункты бесплатной выдачи жителям СПб масок и перчаток, а также приостановить меры административного наказания за неисполнение обязанности использовать СИЗ, - сообщала накануне Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Также в иске содержалось требование отменить сам подпункт 2-20 постановления о мерах противодействия распространению коронавируса, в котором петербуржцев обязывали носить СИЗ в общественных местах: транспорте, магазинах, организациях и даже на улице. За неисполнение грозил штраф в 4-5 тысяч рублей.

Однако иск у петербуржца не приняли. Причиной стала ошибка при подаче документов.

- Смольнинский районный суд вернул исковое заявление к Правительству СПб и Губернатору СПб. Заявление надо подавать в Санкт-Петербургский городской суд. Другой альтернативы нет, -сообщает пресс-служба городских судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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