Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года составило 198 человек
В России за сутки от коронавирусной инфекции полностью вылечились и были выписаны 7144 человек. Из них число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года составило 198 человек. Этот показатель почти что достигает рекорда по числу вылечившихся за сутки - 20 мая их было 208 человек.
- За последние сутки в Петербурге выздоровели 198 человек от коронавируса. Всего с начала пандемии вылечились уже 2859 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.
Так, на данный момент в Северной столице от коронавируса лечатся 9626 пациентов. Часть из них находится в больницах, некоторые, у кого заболевание проходит без симптомов, находятся дома, либо в госпитале, организованном в "Ленэкспо".
Всего с начала пандемии в городе на Неве зарегистрировано 12 592 случая заражения и 107 летальных исходов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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