22 Май 2020 2020-05-22T14:19:20+03:00

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Дожди отступили, но так как в городе продолжает цвести черемуха, жары ждать не стоит. Такой прогноз погоды на выходные 23-24 мая 2020 года в Санкт-Петербурге озвучили синоптики. Ближайшие несколько дней горожан ждет приятная весенняя погода - солнечно будет и в субботу, и в воскресенье. Днем воздух прогреется до плюс 15 градусов.

Если утром 23 мая в городе на Неве будет еще достаточно прохладно - до плюс 7, то к середине дня хорошо разогреет - до плюс 13. В ночь на 24 мая 2020 года, столбик термометра в Санкт-Петербурге покажет не выше плюс 6, но к обеду установится достаточно теплая погода - до плюс 15!

К слову, синоптики обещают нам хорошую погоду всю следующую неделю, начиная с понедельника, 25 мая 2020 года. Температура воздуха днем будет прогреваться до плюс 17. Осадки маловероятны, а вот солнце - гарантировано!

ИСТОЧНИК KP.RU