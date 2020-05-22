Глав администрации поселения Ленобласти обвинили в нескольких пожарах в зданиях-памятниках в Новой Ладоге

22 Май 2020 2020-05-22T14:15:29+03:00

Главы администрации в Новой Ладоге привлечены к уголовной ответственности после массовых пожаров Фото: принтскрин видео.

За два года в поселении сгорели шесть объектов культурного наследия [видео]

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В Ленинградской области в пятницу, 22 мая 2020 года, бывшей и действующему главе администрации «Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района» Ольге Барановой и Игорю Цыганкову предъявлено обвинение в халатности из-за массовых пожаров, в результате которых были уничтожены шесть объектов культурного наследия.

-В результате ненадлежащего исполнения обязанностей бывшей главы администрации в период с января 2018 года по 16 сентября 2019 года произошли возгорания, которые привели к утрате объектов культурного наследия регионального значения% «Жилой дом двухэтажный из комплекса жилых домов Мухиных», Жилой дом одноэтажный из комплекса жилых домов Мухиных», «Жилой дом Ж.Ф. Протодьяконовой (дом Стариковых)», «Дом, где в 1918 году проходила 1-я конференция РКП(б) Новоладожского района», - сообщили в следственном комитете.

Также с сентября 2019 по май 2020 года сгорели «Жилой дома П.В. Шабанина XIX века», «Здания казармы для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX-начала XX вв.».

В настоящее время по уголовным делам выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/780560" frameborder="0"></iframe> Глава администрации «Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района» стал фигурантом уголовного дела после массовых пожаров в Новой Ладоге.Видео: СК ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU