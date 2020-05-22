2020-05-22T14:39:48+03:00
Общество

1 июля в Санкт-Петербурге откроются детские лагеря

А если позволит эпидобстановка, то и раньше
Петр КИБЕР
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Детские лагеря в Санкт-Петербурге откроются с 1 июля.Детские лагеря в Санкт-Петербурге откроются с 1 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Санкт-Петербурга объявили дату начала оздоровительного сезона в детских лагерях. В нынешнем году он стартует 1 июля. Правда пока это предварительно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки и может измениться как в одну, так и другую сторону.

- Решение о конкретных сроках и формах организации летнего отдыха детей и молодежи в Санкт-Петербурге будет приниматься дополнительно с учетом эпидемической ситуации. При ее улучшении начало летней оздоровительной кампании может быть перенесено и на более ранний срок (например, середину июня) при обеспечении условий безопасного отдыха, - сообщает пресс-служба Смольного.

А пока губернатор Северной столицы подписал изменения в постановлении о мерах противодействию распространению коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Теперь абзац про детский оздоровительный отдых звучит так: «Приостановить по 30.06.2020 предоставление услуг по отдыху детей и молодежи и их оздоровления в организациях<…>, расположенных на территории Санкт-Петербурга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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